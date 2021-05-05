«Киев днем и ночью» возвращается? Эксклюзив!

Отвечаем на вопрос, который уже несколько лет не дает покоя зрителям Нового канала

«Предметка. Пост-шоу» с Сергеем Никитюком становится все более откровенной и сенсационной! Яркий тому пример – новый выпуск спецпроекта, который вышел на YouTube Нового канала в субботу, 1 мая. Его героиней стала актриса сериалити «Киев днем и ночью» Карина Аввакумова (Гаврилюк). И она рассказала немало интересного!

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В частности, Сергей Никитюк обсудил со своей гостьей возможность продолжения КДН. Проект показывал жизнь простых ребят из провинции, которые бросили все и переехали в Киев в поисках личного счастья и самореализации. Сериалити транслировал Новый канал с 2016 по 2019 год, за этот период в эфире вышло пять полноценных сезонов.

«Киев днем и ночью» был, без преувеличений, одним из самых популярных ТВ-проектов своего времени. Новость о том, что пятый сезон станет заключительным, стала настоящей трагедией для многочисленных поклонников сериалити. Многие все еще надеются увидеть продолжение – даже спустя два года после закрытия проекта.

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Суждено ли фанатам КДН снова увидеть любимых героев вместе? Тут нам придется вас огорчить: на данный момент Новый канал не планирует снимать шестой сезон сериалити. Однако, если бы такая вероятность была, Карину в продолжении мы бы точно увидели!

– Хотелось бы мне продолжения? Да! Меня реально прет от этого проекта! – призналась актриса. – Но работать над продолжением я бы хотела именно с теми людьми, которые снимались в первых четырех сезонах. Потому что с пятым сезоном, честно говоря, я не очень хорошо знакома.

Больше откровений Карины из «Киева днем и ночью» о личной жизни и закадровых историях со съемок сериалити смотри в новом выпуске Предметки прямо сейчас: