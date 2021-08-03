Снова вместе! Звезды «Киев днем и ночью» поделились совместным видео

Вы наверняка скучаете по актерам сереалити «Киев днем и ночью», который показывал Новый канал, и мечтаете увидеть их вместе. И хотя недавно в пост-шоу «Предметка» Карина Гаврилюк (Аввакумова) призналась, что мало с кем из коллег по съемочной площадке общается сейчас, на днях в сети появилось неожиданное видео сразу с пятью героями популярного проекта.

Блогер Богдан Буше выложил трендовый ролик в своем Инстаграм, в котором они с Кариной, Оксаной Авраам, Олегом Машуковским и Викой Маре отвечают на различные вопросы. Кто самый спокойный в компании? Кто может всех рассмешить? У кого раньше всех появятся дети? На последний вопрос, конечно, все герои «Киев днем и ночью» единогласно ответили «Карина», ведь недавно актриса впервые стала мамой.

Богдан Буше признался, почему отписался от всех актеров «Киев днем и ночью»

«Киев днем и ночью» возвращается? Эксклюзив!

Ответы на другие вопросы смотрите в видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Богдан (@bushe8)

Напомним, что недавно на YouTube Нового канала вышел выпуск «Предметки» с актрисой «Киев Днем и ночью» Кариной, в котором девушка рассказала об отношениях с Богданом на съемочной площадке, о том, почему не подписана на блогера, а также об отношениях с другими героями проекта и личной жизни.