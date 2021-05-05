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«Київ вдень та вночі» повертається? Ексклюзив!

Київ вдень та вночі повертається? Ексклюзив!

Відповідаємо на запитання, яке вже декілька років не дає спокою глядачам Нового каналу

«Предметка. Пост-шоу» з Сергієм Нікітюком стає дедалі відвертішою і сенсаційнішою! Яскравий тому приклад – новий випуск спецпроекту, який вийшов на YouTube Нового каналу в суботу, 1 травня. Його героїнею стала акторка серіаліті «Київ вдень та вночі» Каріна Аввакумова (Гаврилюк). І вона розповіла чимало цікавого!

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Київ вдень та вночі повертається? Ексклюзив!

Зокрема, Сергій Нікітюк обговорив зі своєю гостею можливість продовження КДН. Проект показував життя простої молоді з провінції, яка кинула все й переїхала в Київ у пошуках особистого щастя і самореалізації. Серіаліті транслював Новий канал з 2016 по 2019 рік, за цей період в ефірі вийшло п’ять повноцінних сезонів.

«Київ вдень та вночі» був, без перебільшень, одним із найпопулярніших ТВ-проектів свого часу. Новина про те, що п’ятий сезон стане заключним, стала справжньою трагедією для численних шанувальників серіаліті. Більшість із них все ще сподіваються побачити продовження – навіть через два роки після закриття проекту.

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Київ вдень та вночі повертається? Ексклюзив!

Чи судилося фанатам КДН знову побачити улюблених героїв разом? Тут нам доведеться вас засмутити: наразі Новий канал не планує знімати шостий сезон серіаліті. Однак, якщо б така ймовірність була, Каріну в продовженні ми б точно побачили!

– Чи хотілося б мені продовження? Так! Мене реально пре від цього проекту! – зізналася акторка. – Але працювати над продовженням я б хотіла саме з тими людьми, які знімалися у перших чотирьох сезонах. Тому що з п’ятим сезоном, чесно кажучи, я не дуже добре знайома.

Більше одкровень Каріни з «Києва вдень і вночі» про особисте життя і позакадрові історії зі зйомок серіаліті дивися у новому випуску Предметки просто зараз:

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