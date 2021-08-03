Знову разом! Зірки «Київ вдень та вночі» поділилися спільним відео

Ви напевно сумуєте за акторам сереаліті «Київ вдень та вночі», який показував Новий канал, і мрієте побачити їх разом. І хоча нещодавно в пост-шоу «Предметка» Каріна Гаврилюк (Аввакумова) зізналася, що мало з ким із колег по знімальному майданчику спілкується зараз, на днях в мережі з’явилося несподіване відео відразу з п’ятьма героями популярного проекту.

Блогер Богдан Буше виклав трендовий ролик у своєму Інстаграм, в якому вони з Каріною, Оксаною Авраам, Олегом Машуковським і Вікою Маре відповідають на різні питання. Хто найспокійніший в компанії? Хто може всіх розсмішити? У кого раніше всіх з’являться діти? На останнє запитання, звичайно, всі герої «Київ вдень ​таі вночі» одноголосно відповіли «Каріна», адже недавно актриса вперше стала мамою.

Богдан Буше зізнався, чому відписався від усіх акторів «Київ вдень та вночі»

«Київ вдень та вночі» повертається? Ексклюзив!

Відповіді на інші питання дивіться у відео.

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Нагадаємо, що недавно на YouTube Нового каналу вийшов випуск «Предметка» пост-шоу з актрисою «Київ вдень і вночі» Каріною, в якому дівчина розповіла про стосунки з Богданом на знімальному майданчику, про те, чому не підписана на блогера, а також про відносини з іншими героями проекту і особисте життя.