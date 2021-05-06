Карина рассказала об отношениях с Богданом вне съемок «Киев днем и ночью»

На съемках спецпроекта «Предметка» с Сергеем Никитюком, который выходит на YouTube Нового канала, героиня нашумевшего сериалити рассказала, какие у них были отношения с блогером Богданом Буше на самом деле.

За страстным романом между Кариной и Богданом в «Киев днём и ночью» зрители Нового канала следили с упоением. Эта парочка умела дать огня: их влюбленные взгляды, поцелуи, объятия и постельные сцены выглядели настолько реалистично, что многие зрители были уверены, что и вне съемочной площадки у Карины с Богданом особые отношения.

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Сергей Никитюк в «Предметке» решил расставить все точки над «і» и выяснить, что же на самом деле происходило между актерами в реальной жизни. Оказалось, что роман, в который так искренне верили фаны сериалити, всё-таки был исключительно хорошей актерской игрой:

– Наш роман с Богданом – это единственные отношения, которые остались только в кадре, – признается Карина. – У нас с ним получилась в кадре реально классная история, но вот как люди мы совершенно разные! А так просто реально всё круто сделали! Никакой интриги.

– У нас были дружеские чувства, взаимная симпатия и поддержка друг друга как партнеров по съёмочной площадке. Но чисто личных романтических чувств, думаю, не было! – подтвердил слова Карины Богдан. – По крайней мере, с моей стороны. У меня давно табу – на работе, на съемках ни с кем не заводить личные отношения.

Карина призналась, что сейчас с остальными участниками «Киев днем и ночью» общается намного чаще, чем с Богданом:

– Мы поддерживаем отношения с Альбиной, Оксаной, Ритой, с Яной, естественно, очень близки. С Пашей общаемся тоже 🙂 А вот с Бодей – практически нет.

Почему Богдан отписался от Карины в соцсетях, какие отношения были между остальными актерами «Киев днём и ночью» на съемочной площадке, о гонорарах, откровенных сценах и личной жизни Карина Гаврилюк (Аввакумова) рассказала в полном выпуске «Предметки». Смотрите прямо сейчас!