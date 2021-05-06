Карина розповіла про стосунки з Богданом поза зйомками «Київ вдень та вночі»

На зйомках спецпроекту «Предметка» з Сергієм Нікітюком, що виходить на YouTube Нового каналу, героїня гучного серіаліті розповіла, які в них були стосунки з блогером Богданом Буше насправді.

За пристрасним романом між Каріною і Богданом у «Київ вдень та вночі» глядачі Нового каналу стежили з захватом. Ця парочка вміла дати вогню: їх закохані погляди, поцілунки, обійми та сцени в ліжку виглядали так реалістично, що багато глядачів були впевнені, що й поза знімальним майданчиком у Каріни з Богданом особливі стосунки.

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Сергій Нікітюк у «Предметці» вирішив розставити всі крапки над «і» і з’ясувати, що ж насправді відбувалося між акторами в реальному житті. Виявилося, що роман, у який так щиро вірили фани серіаліті, все-таки був виключно хорошою акторською грою:

– Наш роман із Богданом – це єдині стосунки, які залишилися тільки в кадрі, – зізнається Каріна. – У нас із ним вийшла в кадрі реально класна історія, та як люди ми абсолютно різні! А так просто реально все круто зробили! Жодної інтриги.

– У нас були дружні почуття, взаємна симпатія і підтримка одне одного як партнерів по знімальному майданчику. Але чисто особистих романтичних почуттів, думаю, не було! – підтвердив слова Каріни Богдан. – Принаймні, з мого боку. У мене давно табу – на роботі, на зйомках ні з ким не заводити особистих стосунків.

Каріна зізналася, що зараз з іншими учасниками «Київ вдень та вночі» спілкується значно частіше, ніж із Богданом:

– Ми підтримуємо стосунки з Альбіною, Оксаною, Ритою, з Яною, звісно, дуже близькі. З Пашею спілкуємося теж 🙂 А ось із Бодею – практично ні.

Чому Богдан відписався від Каріни у соцмережах, які стосунки були між іншими акторами «Київ вдень та вночі» на знімальному майданчику, про гонорари, відверті сцени й особисте життя Каріна Гаврилюк (Аввакумова) розповіла у повному випуску «Предметки». Дивіться просто зараз!