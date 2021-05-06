Богдан Буше признался, почему отписался от всех актеров «Киев днем и ночью»

Карина в «Предметке» с Сергеем Никитюком призналась, что они с блогером и актером сериалити, которое выходило на Новом канале, Богданом Буше не подписаны друг на друга в социальных сетях

Более того, как выяснилось, Богдан не подписан ни на одного из актеров сериалити Нового канала! А если зайти на страничку блогера в социальной сети, то нельзя не заметить, что он и вовсе подписан всего на нескольких человек. Оказалось, что дело не в каких-то обидах между ребятами, а в том, что Богдан регулярно становится организатором розыгрышей giveaway, одно из условий которых – подписаться на все подписки блогера. Поэтому они постоянно меняются и такие малочисленные.

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– Я отписался от остальных актеров «Киев днем и ночью» из-за того, что большинство ребят никакой социальной жизни не вели и ничего у себя в Instagram не публиковали. Но, в целом, да, из-за конкурсов и розыгрышей я потерял большую часть людей, на которых был подписан, – объяснил Богдан. – Хотя мне ничего не мешает зайти на страничку человека, посмотреть, как у него дела, поставить лайки, оставить комменты, написать что-то приятное в личку. Вот такой момент!

И хотя причина отписки блогера от актеров «Киев днем и ночью» вполне объективна, Карина призналась, что ей было обидно, и сначала она даже пыталась выяснить с Бодей этот вопрос:

– Он от меня отписался ради своих giveaway. Когда это произошло в первый раз, я ему написала в личку, и мы поговорили. Но потом он снова от меня отписался! И что, мне нужно снова ему что-то говорить? Нет уж! Я знаю себе цену, – смеется Карина.

Об отношениях с остальными актерами «Киев днём и ночью», знакомстве с мужем, карьере модели и непростой беременности Карина Гаврилюк (Аввакумова) рассказала на съемках «Предметки» с Сергеем Никитюком. Смотрите полный выпуск на YouTube (Новый канал) прямо сейчас!

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