Богдан Буше зізнався, чому відписався від усіх акторів «Київ вдень та вночі»

Каріна у «Предметці» з Сергієм Нікітюком зізналася, що вони з блогером і актором серіаліті, що виходило на Новому каналі, Богданом Буше не підписані одне на одного в соціальних мережах

Більше того, як з’ясувалося, Богдан не підписаний на жодного з акторів серіаліті Нового каналу! А якщо зайти на сторінку блогера у соціальній мережі, то не можна не помітити, що він і взагалі підписаний лише на кількох людей. Виявилося, що справа не в якихось образах між хлопцями та дівчатами, а в тому, що Богдан регулярно стає організатором розіграшів giveaway, одна з умов яких – підписатися на всі підписки блогера. Тому вони постійно змінюються і такі нечисленні.

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– Я відписався від інших акторів «Київ днем вдень та вночі» через те, що більшість хлопців жодного соціального життя не вели й нічого у себе в Instagram не публікували. Але, в цілому, так, через конкурси і розіграші я втратив більшу частину людей, на яких був підписаний, – пояснив Богдан. – Хоча мені нічого не заважає зайти на чиюсь сторінку, подивитися, як у нього справи, поставити лайки, залишити коментарі, написати щось приємне у приват. Ось такий момент!

І хоча причина відписки блогера від акторів «Київ вдень та вночі» цілком об’єктивна, Каріна зізналася, що їй було прикро, і спочатку вона навіть намагалася з’ясувати з Бодею це питання:

– Він від мене відписався заради своїх giveaway. Коли це сталося вперше, я йому написала у приват, і ми поговорили. Але потім він знову від мене відписався! І що, мені потрібно знову йому щось говорити? От вже ні! Я знаю собі ціну, – сміється Каріна.

Про стосунки з іншими акторами «Київ вдень та вночі», знайомство з чоловіком, кар’єру моделі та непросту вагітність Каріна Гаврилюк (Аввакумова) розповіла на зйомках «Предметки» з Сергієм Нікітюком. Дивіться повний випуск на YouTube (Новий канал) просто зараз!

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